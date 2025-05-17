«Он солгал»: В Иране обвинили Трампа в обмане

Иранский Верховный лидер аятолла Али Хаменеи опроверг заявления американского президента Дональда Трампа о намерении применять силу ради достижения мира. При этом он подчеркнул, что военная мощь действительно может служить инструментом обеспечения безопасности, и именно по этой причине Иран будет систематически укреплять свой оборонный потенциал.

«Трамп заявил, что хочет использовать силу для мира. Он солгал. Он и американское руководство и правительства использовали власть для массовых убийств в секторе Газа, разжигания войны везде, где только смогут, и поддержки своих наёмников», — приводит слова Хаменеи агентство Fars.