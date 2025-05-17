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17 мая, 13:10

«Он солгал»: В Иране обвинили Трампа в обмане

Хаменеи: Трамп солгал, сказав, что хочет использовать силу ради мира

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Borna_Mirahmadian

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Borna_Mirahmadian

Иранский Верховный лидер аятолла Али Хаменеи опроверг заявления американского президента Дональда Трампа о намерении применять силу ради достижения мира. При этом он подчеркнул, что военная мощь действительно может служить инструментом обеспечения безопасности, и именно по этой причине Иран будет систематически укреплять свой оборонный потенциал.

«Трамп заявил, что хочет использовать силу для мира. Он солгал. Он и американское руководство и правительства использовали власть для массовых убийств в секторе Газа, разжигания войны везде, где только смогут, и поддержки своих наёмников», — приводит слова Хаменеи агентство Fars.

Верховный лидер Ирана заявил, что военная мощь может служить инструментом обеспечения стабильности и мирного сосуществования. Он добавил, что страна при божественном содействии будет последовательно укреплять свой оборонный потенциал.

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Ранее Life.ru писал, что недавно завершился четвёртый раунд переговоров между США и Ираном по ядерной программе. Тогда Трамп грозил РФ санкциями за предполагаемую поддержку Тегерана.

Александра Мышляева
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