Аятолла Хаменеи: Иран полностью завершил ядерный топливный цикл

Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи, объявил о завершении создания полного ядерного топливного цикла в стране. Он подчеркнул, что число стран, обладающих подобной технологией, невелико.

«Ирану удалось создать полный ядерный топливный цикл. Поэтому сегодня мы способны производить ядерное топливо, начиная с шахты и заканчивая электростанцией. Число стран в мире, достигших полного ядерного топливного цикла, пожалуй, меньше, чем количество пальцев на двух руках человека. Иранская молодёжь и учёные добились этого», — заявил в Х верховный лидер Ирана Хаменеи.

Хаменеи также раскритиковал политику США, заявив, что Вашингтон стремится лишить Иран ядерной промышленности и установить зависимость страны в различных критически важных секторах, включая радиофармацевтику и энергетику.