Аятолла Хаменеи: Иран полностью завершил ядерный топливный цикл
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Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи, объявил о завершении создания полного ядерного топливного цикла в стране. Он подчеркнул, что число стран, обладающих подобной технологией, невелико.
«Ирану удалось создать полный ядерный топливный цикл. Поэтому сегодня мы способны производить ядерное топливо, начиная с шахты и заканчивая электростанцией. Число стран в мире, достигших полного ядерного топливного цикла, пожалуй, меньше, чем количество пальцев на двух руках человека. Иранская молодёжь и учёные добились этого», — заявил в Х верховный лидер Ирана Хаменеи.
Хаменеи также раскритиковал политику США, заявив, что Вашингтон стремится лишить Иран ядерной промышленности и установить зависимость страны в различных критически важных секторах, включая радиофармацевтику и энергетику.
Ранее президент США Дональд Трамп решительно опроверг слухи, что Вашингтон якобы может разрешить Тегерану ограниченное обогащение урана. Он заявил, что никакое соглашение не предусматривает этого. США только могут позволить Ирану ограниченно обогащать уран на низком уровне в течение неопределённого времени.