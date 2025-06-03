Песков признал за Ираном право использовать «мирный атом»

Каждое государство вправе прибегнуть к возможностям мирной атомной энергии, однако при этом важно соблюдать все требования международного законодательства, а также должен присутствовать контроль со стороны МАГАТЭ. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы знаем, что страны имеют право на мирную энергию, использование мирной атомной энергии, [это] происходит и должно происходить исключительно под строгим контролем МАГАТЭ и международного сообщества. Так происходит везде — во всех странах мира. Конечно же, мы считаем, что страны должны сохранять за собой такое право», — отметил представитель Кремля.