Песков признал за Ираном право использовать «мирный атом»
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Каждое государство вправе прибегнуть к возможностям мирной атомной энергии, однако при этом важно соблюдать все требования международного законодательства, а также должен присутствовать контроль со стороны МАГАТЭ. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы знаем, что страны имеют право на мирную энергию, использование мирной атомной энергии, [это] происходит и должно происходить исключительно под строгим контролем МАГАТЭ и международного сообщества. Так происходит везде — во всех странах мира. Конечно же, мы считаем, что страны должны сохранять за собой такое право», — отметил представитель Кремля.
По словам Пескова, у России нет оснований в чём-либо обвинять Иран, ведь власти страны не раз говорили об отсутствии планов иметь ядерное оружие. Кремль основывает свою позицию исключительно на заявлениях иранской стороны, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
Напомним, 23 мая в Риме завершился пятый раунд консультаций по иранской ядерной программе, который продлился три часа. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о готовности США заключить сделку при условии полного отказа Тегерана от ядерных амбиций, утверждая, что стране с такими запасами нефти гражданская атомная энергетика не нужна.