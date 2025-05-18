В Иране одобрили ратификацию договора о стратегическом партнёрстве с РФ

Иранская парламентская комиссия по национальной безопасности и внешней политике утвердила законопроект о ратификации договора о стратегическом партнёрстве с Россией. Об этом сообщил член комиссии Моджтаба Зарейи, отметив, что ни у кого не возникло возражений.

«Данный законопроект был одобрен без каких-либо возражений в комиссии по национальной безопасности и внешней политике меджлиса исламского совета», — отметил Зарейи, слова которого передаёт местное госагентство Fars.