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Регион
18 мая, 13:26

В Иране одобрили ратификацию договора о стратегическом партнёрстве с РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kanisorn Pringthongfoo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kanisorn Pringthongfoo

Иранская парламентская комиссия по национальной безопасности и внешней политике утвердила законопроект о ратификации договора о стратегическом партнёрстве с Россией. Об этом сообщил член комиссии Моджтаба Зарейи, отметив, что ни у кого не возникло возражений.

«Данный законопроект был одобрен без каких-либо возражений в комиссии по национальной безопасности и внешней политике меджлиса исламского совета», — отметил Зарейи, слова которого передаёт местное госагентство Fars.

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Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин утвердил закон, подтверждающий ратификацию Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве с Ираном. Этим документом определяется долгосрочная юридическая база для взаимодействия Москвы и Тегерана.

Ольга Сливченко
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