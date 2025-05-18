В Иране одобрили ратификацию договора о стратегическом партнёрстве с РФ
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Иранская парламентская комиссия по национальной безопасности и внешней политике утвердила законопроект о ратификации договора о стратегическом партнёрстве с Россией. Об этом сообщил член комиссии Моджтаба Зарейи, отметив, что ни у кого не возникло возражений.
«Данный законопроект был одобрен без каких-либо возражений в комиссии по национальной безопасности и внешней политике меджлиса исламского совета», — отметил Зарейи, слова которого передаёт местное госагентство Fars.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин утвердил закон, подтверждающий ратификацию Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве с Ираном. Этим документом определяется долгосрочная юридическая база для взаимодействия Москвы и Тегерана.