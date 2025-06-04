Ушаков заявил, что реакция на теракты не исключает переговоров с Киевом

Ответная реакция на теракты не исключает возможность переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине. Такое заявление сделал в ходе брифинга помощник президента России Юрий Ушаков, отвечая на вопрос о планах Москвы по дальнейшим контактам с Киевом и том, как они соотносятся с принципом не вести переговоры с террористами.

«Вы знаете, что правило такое существует, и вы знаете, как поступают с террористами. Но это не означает, что по соответствующим линиям не могут вестись переговоры, которые в целом необходимы для того, чтобы достичь какого-то урегулирования», — пояснил он.