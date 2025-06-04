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Регион
4 июня, 18:12

Ушаков заявил, что реакция на теракты не исключает переговоров с Киевом

Юрий Ушаков. Обложка © Life.ru

Юрий Ушаков. Обложка © Life.ru

Ответная реакция на теракты не исключает возможность переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине. Такое заявление сделал в ходе брифинга помощник президента России Юрий Ушаков, отвечая на вопрос о планах Москвы по дальнейшим контактам с Киевом и том, как они соотносятся с принципом не вести переговоры с террористами.

«Вы знаете, что правило такое существует, и вы знаете, как поступают с террористами. Но это не означает, что по соответствующим линиям не могут вестись переговоры, которые в целом необходимы для того, чтобы достичь какого-то урегулирования», — пояснил он.

Ушаков: Москва и Киев готовы продолжить переговоры после изучения меморандумов
Ушаков: Москва и Киев готовы продолжить переговоры после изучения меморандумов

Ранее Юрий Ушаков назвал терактами атаки Киева по гражданской инфраструктуре. Дипломат подчеркнул, что предпринятые киевском режимом действия классифицируется как террористические и с точки зрения международного права.

Юрий Лысенко
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