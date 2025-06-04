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4 июня, 17:58

Ушаков: Москва и Киев готовы продолжить переговоры после изучения меморандумов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Россия и Украина готовы к продолжению переговорного процесса после взаимного изучения мирных инициатив. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге по итогам телефонного разговора Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом.

«Переданные друг другу соответствующие меморандумы будут проанализированы в столицах — Москве и Киеве. И затем, как мы надеемся, стороны могут продолжить переговоры», — пояснил Ушаков.

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Напомним, стороны обменялись меморандумами в ходе второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня. Life.ru публиковал полный текст подготовленного РФ документа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что сроки очередного раунда будут определены после изучения сторонами предложенных мирных инициатив.

Юрий Лысенко
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