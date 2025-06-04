Ушаков: Москва и Киев готовы продолжить переговоры после изучения меморандумов

Россия и Украина готовы к продолжению переговорного процесса после взаимного изучения мирных инициатив. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге по итогам телефонного разговора Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом.