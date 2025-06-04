Ушаков: Москва и Киев готовы продолжить переговоры после изучения меморандумов
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Россия и Украина готовы к продолжению переговорного процесса после взаимного изучения мирных инициатив. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге по итогам телефонного разговора Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом.
«Переданные друг другу соответствующие меморандумы будут проанализированы в столицах — Москве и Киеве. И затем, как мы надеемся, стороны могут продолжить переговоры», — пояснил Ушаков.
Напомним, стороны обменялись меморандумами в ходе второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня. Life.ru публиковал полный текст подготовленного РФ документа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что сроки очередного раунда будут определены после изучения сторонами предложенных мирных инициатив.