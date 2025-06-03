Суть дела против хотелок Зеленского: Чем меморандум России отличается от украинского Стало известно о содержании меморандума России по урегулированию конфликта на Украине. Он передан для изучения украинской стороне. Чего хотят обе стороны, о чём они смогли договориться и возможен ли мир дипломатическим путём — в материале Life.ru. 3 июня, 13:53 Россия предоставила главе киевского режима Зеленскому свой вариант урегулирования конфликта на Украине. Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vitalii Vodolazskyi, HMP-Berlin, © ТАСС / Александр Полегенько

В СМИ появился полный текст российского меморандума по урегулированию конфликта на Украине, который был передан украинской стороне на переговорах в Стамбуле 2 июня 2025 года. Документ свидетельствует, что ни на какие уступки, которые позволили бы главарю киевского режима Зеленскому протрубить о «перемоге» над Россией, российская сторона идти не собирается. Теперь у Киева есть неделя на изучение российских предложений.

Защита русских, демилитаризация и денацификация

Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский после российско-украинских переговоров. Фото © ТАСС / EPA

Российский меморандум представляет собой чётко структурированный и тщательно проработанный документ, состоящий из трёх разделов: «Основные параметры окончательного урегулирования», «Условия прекращения огня», «Последовательность шагов и сроки их осуществления».

Представленные российской делегацией предложения свидетельствуют, что Россия не собирается отказываться от достижения главных целей специальной военной операции — защиты русского и русскоязычного населения путём вхождения территорий, на которых оно проживает, в состав России, демилитаризации и денацификации Украины.

Так, в первом же пункте первого раздела говорится, что Киев должен согласиться на: «международно-правовое признание вхождения в состав РФ Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей; полный вывод с их территорий подразделений ВСУ и др. военизированных формирований Украины».

В пункте 2 первого раздела выдвигается требование нейтралитета Украины, предполагающего «её отказ от вступления в военные союзы и коалиции, а также запрет на любую военную деятельность третьих государств на территории Украины и размещение там иностранных вооружённых формирований, военных баз и военной инфраструктуры». В пункте 4 говорится, что необходимо «подтверждение статуса Украины как государства, не обладающего ядерным и другим ОМП, с установлением прямого запрета на его приём, транзит и размещение на территории Украины». Пункт 5 предусматривает «установление предельной численности ВСУ и иных воинских формирований Украины, предельного количества вооружений и военной техники и их допустимых характеристик; роспуск украинских националистических формирований в составе ВСУ и Нацгвардии».

И пункт 7 требует ввести «законодательный запрет героизации и пропаганды нацизма и неонацизма», а также провести «роспуск националистических организаций, партий».

Два условия прекращения огня от России

Россия требует от Украины вывести свои войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / vchal

Особенностью российского меморандума является то, что в нём предложено два варианта условий прекращения огня. Согласно первому варианту, условием для прекращения огня является «начало полного вывода ВСУ и иных военизированных формирований Украины с территории РФ, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, и их отвода на согласованное сторонами расстояние от границ РФ в соответствии с утверждённым положением».

Второй вариант предполагает целый комплекс условий и так и называется — «Пакетное предложение». Он состоит из десяти пунктов:

1. Запрет на передислокацию ВСУ и иных военизированных формирований Украины за исключением перемещений в целях отвода на согласованное сторонами расстояние от границ РФ. 2. Прекращение мобилизации и начало демобилизации. 3. Прекращение зарубежных поставок продукции военного назначения и иностранной военной помощи Украине, включая оказание услуг спутниковой связи и предоставление разведданных. 4. Исключение военного присутствия третьих стран на территории Украины, прекращение участия иностранных специалистов в военных действиях на стороне Украины. 5. Гарантия отказа Украины от диверсионной и подрывной деятельности против РФ и её граждан. 6. Создание двустороннего центра мониторинга и контроля режима прекращения огня. 7. Взаимная амнистия («политзаключённых») и освобождение удерживаемых гражданских лиц. 8. Отмена военного положения на Украине. 9. Объявление даты проведения выборов президента Украины и Верховной рады, которые должны состояться не позднее 100 дней после отмены военного положения. 10. Подписание Соглашения об исполнении положений, содержащихся в разделе I.

Оба варианта принципиально отличаются от «хотелок» Зеленского, изложенных в опубликованном накануне украинском меморандуме по урегулированию конфликта. Если украинская сторона не примет предложения России, у нас не остаётся иного выбора, как добиваться достижения своих целей путём победы на поле боя.

Какие требования выдвигает Украина

Главарь киевского режима Зеленский мечтает о «перемоге» над Россией и желает, чтобы она признала своё военное поражение в противостоянии с нынешним киевским режимом. Так, в украинском меморандуме говорится: «Замороженные суверенные активы России используются для восстановления (Украины) или остаются замороженными до выплаты репараций».

Репарации, как известно, выплачивает победителю проигравшая в войне сторона.

Ну и ещё «по мелочи» в том же роде: — отказ Киева от сохранения нейтралитета; — возможность вступления Украины в НАТО и ЕС; — отказ от ограничений на вооружённые силы — «не могут быть наложены ограничения на численность, дислокацию или другие параметры Вооружённых сил Украины, а также на размещение войск дружественных иностранных государств на территории Украины»; — непризнание международным сообществом контроля России над бывшими территориями Украины, утраченными с февраля 2014 года.

О чём смогли договориться стороны в Стамбуле

Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле. Фото © РИА «Новости» / Александр Рюмин

По завершении переговоров в Стамбуле 2 июня 2025 года украинская делегация огласила своё видение их итогов: Россия и Украина договорились об обмене телами погибших по формуле «6000 на 6000» и об обмене всеми тяжелобольными военнопленными и лицами в возрасте до 25 лет. Киев получил от Москвы текст российского меморандума по урегулированию, у украинской стороны будет неделя для его изучения. Договорённостей о прекращении огня и встрече Путина и Зеленского достигнуто не было.

Российская делегация оценила итоги переговоров так: — Россия передала меморандум украинской стороне. Украина взяла его на изучение. — Меморандум России предполагает ряд путей прекращения огня. — Россия в одностороннем порядке передаёт Украине 6000 замороженных тел погибших украинских военнослужащих. — Россия и Украина обменяются тяжелобольными и ранеными «все на всех», будут организованы комиссии для обмена тяжелоранеными бойцами, обмены будут регулярными. — Россия предложила Украине прекращение огня на 2–3 дня на отдельных участках, чтобы собрать тела погибших. — Украина проработает предложение России о прекращении огня. — Россия рассмотрит каждую без исключения ситуацию по украинскому списку детей, потерявших контакты с родителями. За последнее время российская сторона вернула 101 ребёнка, а украинская — около 20.

Как Украина в разгар переговоров искажает факты

Не обошлось на переговорах и без скандальных ситуаций. Российская сторона в который уже раз уличила представителей Киева во лжи. Во-первых, украинская делегация солгала, заявив об обмене телами погибших по формуле «6000 на 6000». На самом деле российская сторона в одностороннем порядке в качестве жеста доброй воли передаст Киеву 6000 тел погибших украинских солдат. У Украины же просто нет такого количества тел погибших российских воинов.

А главной сенсацией стало разоблачение лжи Киева о более чем миллионе украинских детей, якобы похищенных Россией, о чём яростно трубили не только украинские, но и все американские и европейские СМИ.

«Звучала информация, что русскими было похищено 1,5 миллиона украинских детей. Потом 200 тысяч. Теперь официальная цифра — 20 тысяч. Наконец сегодня мы получили список детей. Здесь не 1,5 миллиона и не 20 тысяч — 339 фамилий. По каждому ребёнку будем отрабатывать. Наш офис по правам ребёнка вернул на Украину 101 ребёнка по поступившим заявлениям. Этот список ещё раз говорит, что из темы про похищенных детей украинские власти устроили шоу, ориентированное на сердобольных европейцев. Нет ни одного похищенного ребёнка. Есть дети, спасённые нашими солдатами ценой жизни, с риском вытащенные из зоны боевых действий. И мы ищем родителей и воссоединяем семьи. Нужно ещё проверить список. Из похожего списка 150 детей вообще оказались в Германии, а претензии предъявляли России. Эту постыдную пиар-кампанию нужно прекратить», — заявил глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский.

Возможно ли договориться

По мнению экспертов, на этом этапе переговоров особых подвижек по урегулированию конфликта на Украине пока нет. Условия, выдвигаемые Москвой и Киевом, взаимонеприемлемы для обеих сторон. Поэтому строить оптимистические прогнозы об итогах начавшегося переговорного процесса пока как минимум преждевременно. Некоторые аналитики и вовсе считают, что достижение каких-либо договорённостей между сторонами, чьи позиции настолько кардинально отличны друг от друга, вообще невозможно.

— Идёт процесс легитимации и фиксации позиций сторон. Ну и дипломатической битвы за то, кого обвинят в срыве переговоров. Обе стороны знают, что они не ищут компромиссы, и ведут себя адекватно этому пониманию. Эта война будет закончена не через переговоры и не через компромисс. Она будет закончена победой. И судя по поведению сторон, они это понимают тоже, — считает доктор политических наук Андрей Пинчук.

Авторы Владимир Дюжий