Ушаков заявил, что киевский режим стал террористической организацией

Действия киевских властей, связанные с целенаправленными атаками на гражданские объекты, попадают по международному праву под определение терроризма. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Это (атаки Киева на гражданские объекты. — Прим. Life.ru) международным правом однозначно квалифицируется как терроризм, и, по нашему мнению, киевский режим, по сути, выродился в террористическую организацию», — сказал он на брифинге.