Ушаков заявил, что киевский режим стал террористической организацией
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Действия киевских властей, связанные с целенаправленными атаками на гражданские объекты, попадают по международному праву под определение терроризма. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Это (атаки Киева на гражданские объекты. — Прим. Life.ru) международным правом однозначно квалифицируется как терроризм, и, по нашему мнению, киевский режим, по сути, выродился в террористическую организацию», — сказал он на брифинге.
Ранее президент РФ Владимир Путин охарактеризовал трагические события с поездами в Брянской и Курской областях как безусловно террористический акт. Он подчеркнул, что решения, принятые украинскими властями на политическом уровне, привели к жертвам среди наиболее уязвимых — мирных граждан.