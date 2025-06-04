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4 июня, 18:01

Ушаков заявил, что киевский режим стал террористической организацией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AndriiKoval

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AndriiKoval

Действия киевских властей, связанные с целенаправленными атаками на гражданские объекты, попадают по международному праву под определение терроризма. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Это (атаки Киева на гражданские объекты. — Прим. Life.ru) международным правом однозначно квалифицируется как терроризм, и, по нашему мнению, киевский режим, по сути, выродился в террористическую организацию», — сказал он на брифинге.

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Ранее президент РФ Владимир Путин охарактеризовал трагические события с поездами в Брянской и Курской областях как безусловно террористический акт. Он подчеркнул, что решения, принятые украинскими властями на политическом уровне, привели к жертвам среди наиболее уязвимых — мирных граждан.

Александр Юнашев
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