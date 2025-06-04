Путин назвал терроризмом подрывы мостов под Брянском и Курском
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин заявил, что трагедия, произошедшая в Брянской и Курской областях с поездами, является «безусловно, террористическим актом». Глава государства отметил, что от подобных решений украинских властей, которые были приняты на политическом уровне, к большому сожалению, пострадали самые беззащитные — гражданские люди.
«То, что было в Брянске, в Брянской области, это целенаправленный удар по гражданским лицам. По всем международным нормам такие действия называются терроризмом», — заявил президент во время совещания с правительством России.
Путин также уверенно заявил, что подобные действия совершённые в отношении гражданских лиц, женщин и детей накануне второго раунда мирной встречи в Стамбуле, направлены именно на срыв переговорного процесса.
Напомним, что в ночь на 1 июня в Брянской области мост обрушился в результате подрыва, когда под ним проходил пассажирский поезд Климов — Москва. В результате трагедии погибли семь человек, а 118 получили ранения. Машинист поезда Павел Мишин совершил героический поступок, успев затормозить состав и тем самым предотвратив ещё большее количество жертв, хотя сам погиб. Позже в Курской области был взорван железнодорожный мост, когда по нему проезжал грузовой локомотив, в результате чего пострадали трое человек: машинист и два его помощника. Оба этих инцидента были квалифицированы Следственным комитетом как теракты.