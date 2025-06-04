Путин назвал терроризмом подрывы мостов под Брянском и Курском

Президент России Владимир Путин заявил, что трагедия, произошедшая в Брянской и Курской областях с поездами, является «безусловно, террористическим актом». Глава государства отметил, что от подобных решений украинских властей, которые были приняты на политическом уровне, к большому сожалению, пострадали самые беззащитные — гражданские люди.

«То, что было в Брянске, в Брянской области, это целенаправленный удар по гражданским лицам. По всем международным нормам такие действия называются терроризмом», — заявил президент во время совещания с правительством России.