Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июня, 14:33

Путин назвал терроризмом подрывы мостов под Брянском и Курском

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что трагедия, произошедшая в Брянской и Курской областях с поездами, является «безусловно, террористическим актом». Глава государства отметил, что от подобных решений украинских властей, которые были приняты на политическом уровне, к большому сожалению, пострадали самые беззащитные — гражданские люди.

«То, что было в Брянске, в Брянской области, это целенаправленный удар по гражданским лицам. По всем международным нормам такие действия называются терроризмом», — заявил президент во время совещания с правительством России.

Путин также уверенно заявил, что подобные действия совершённые в отношении гражданских лиц, женщин и детей накануне второго раунда мирной встречи в Стамбуле, направлены именно на срыв переговорного процесса.

На совещании Путина прозвучал ответ России на призыв Киева остановить огонь на 2 месяца
На совещании Путина прозвучал ответ России на призыв Киева остановить огонь на 2 месяца

Напомним, что в ночь на 1 июня в Брянской области мост обрушился в результате подрыва, когда под ним проходил пассажирский поезд Климов — Москва. В результате трагедии погибли семь человек, а 118 получили ранения. Машинист поезда Павел Мишин совершил героический поступок, успев затормозить состав и тем самым предотвратив ещё большее количество жертв, хотя сам погиб. Позже в Курской области был взорван железнодорожный мост, когда по нему проезжал грузовой локомотив, в результате чего пострадали трое человек: машинист и два его помощника. Оба этих инцидента были квалифицированы Следственным комитетом как теракты.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Путин
  • ВСУ
  • Украина
  • Подрывы мостов под Брянском и Курском
  • Мировая политика
  • Политика
  • Брянская область
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar