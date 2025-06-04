Ушаков: Трамп просит Россию помочь в переговорах по ядерной программе Ирана

В ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп подчеркнул важность поддержки Москвы в урегулировании ситуации с иранской ядерной программой. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Дональд Трамп считает, что здесь (в переговорах между США и Ираном по иранской ядерной программе — Прим. Life.ru), возможно, необходимо содействие со стороны России и он будет признателен, если бы Россия могла бы соответственным образом отработать с иранской стороной», — сказал Ушаков.