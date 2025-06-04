Ушаков: Трамп просит Россию помочь в переговорах по ядерной программе Ирана
Бушерская АЭС в Иране. Обложка © ТАСС / Middle East Images / ABACA
В ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп подчеркнул важность поддержки Москвы в урегулировании ситуации с иранской ядерной программой. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Дональд Трамп считает, что здесь (в переговорах между США и Ираном по иранской ядерной программе — Прим. Life.ru), возможно, необходимо содействие со стороны России и он будет признателен, если бы Россия могла бы соответственным образом отработать с иранской стороной», — сказал Ушаков.
Ранее президент США Дональд Трамп провёл телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Республиканец отметил, что Иран должен оперативно принять решение по своей ядерной программе, так как время на это истекает. Он категорически заявил, что Тегеран не должен обладать ядерным оружием, и выразил уверенность в том, что Путин разделяет эту позицию.