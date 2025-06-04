Ушаков: Путин и Трамп договорились продолжать контакты по Украине
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В ходе телефонных переговоров президент РФ Владимир Путин и американский коллега Дональд Трамп пришли к договорённости о поддержании контактов по украинскому урегулированию через различные дипломатические каналы. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Лидеры условились продолжить и далее контакты по украинскому сюжету, в том числе и на высшем уровне, также и на других уровнях и по другим каналам», — сообщил дипломат.
Напомним, сегодня Трамп пообщался с Владимиром Путиным. Телефонный разговор длился 1 час 10 минут. По словам хозяина Овального кабинета, стороны обсудили удары по российским аэродромам. Трамп сказал Путину, что США не знали о планах Киева атаковать. Кроме того, американский лидер попросил Россию помочь в переговорах по ядерной программе Ирана. Главы государств оценили разговор как позитивный и конструктивный.