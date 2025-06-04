Ушаков: Путин и Трамп договорились продолжать контакты по Украине

В ходе телефонных переговоров президент РФ Владимир Путин и американский коллега Дональд Трамп пришли к договорённости о поддержании контактов по украинскому урегулированию через различные дипломатические каналы. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Лидеры условились продолжить и далее контакты по украинскому сюжету, в том числе и на высшем уровне, также и на других уровнях и по другим каналам», — сообщил дипломат.