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Регион
4 июня, 18:25

Ушаков: Путин и Трамп договорились продолжать контакты по Украине

Обложка © ТАСС / Михаил Климентьев

Обложка © ТАСС / Михаил Климентьев

В ходе телефонных переговоров президент РФ Владимир Путин и американский коллега Дональд Трамп пришли к договорённости о поддержании контактов по украинскому урегулированию через различные дипломатические каналы. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Лидеры условились продолжить и далее контакты по украинскому сюжету, в том числе и на высшем уровне, также и на других уровнях и по другим каналам», — сообщил дипломат.

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Напомним, сегодня Трамп пообщался с Владимиром Путиным. Телефонный разговор длился 1 час 10 минут. По словам хозяина Овального кабинета, стороны обсудили удары по российским аэродромам. Трамп сказал Путину, что США не знали о планах Киева атаковать. Кроме того, американский лидер попросил Россию помочь в переговорах по ядерной программе Ирана. Главы государств оценили разговор как позитивный и конструктивный.

Александра Мышляева
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