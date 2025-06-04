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Регион
4 июня, 18:04

Посольство США предупредило американцев на Украине о риске ракетного удара

Обложка © Freepik / wirestock

Обложка © Freepik / wirestock

Посольство США в Киеве предупредило американцев, находящихся на украинской территории, о риске ракетного удара и призвало проявить «соответствующую осторожность». Об этом говорится на сайте самого ведомства.

«В последние недели Россия увеличила интенсивность ракетных и беспилотных атак против Украины, и в настоящее время сохраняется риск значительных воздушных атак. Посольство США в Киеве призывает граждан США проявлять соответствующую осторожность», — сказано в заявлении.

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Накануне украинские ресурсы сообщили информацию о риске пуска российской ракеты «Орешник» по целям в зоне СВО. Паблики и СМИ настаивают, что угроза удара действует по всей территории Незалежной и призывают граждан пройти в укрытия.

Татьяна Миссуми
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