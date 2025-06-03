Украинцев срочно призывают искать укрытия из-за угрозы прилёта «Орешника» вслед за «Кинжалом»
Украинские паблики и СМИ предупреждают граждан об угрозе удара «Орешником»
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Украинские ресурсы публикуют информацию о риске пуска российской ракеты «Орешник» по целям в зоне СВО. Паблики и СМИ настаивают, что угроза удара действует по всей территории Незалежной и призывают граждан пройти в укрытия.
«Угроза пуска «Орешника». Угроза дальней баллистики для всей Украины. Пройдите в безопасные места», — говорится в одном из украинских пабликов.
Как ранее писал Life.ru, сегодня, 3 июня, на территории Украины уже третий раз за день объявлена воздушная тревога, она затронула все регионы страны. Сигнал почти не умолкает с самого утра. Российские войска нанесли ракетный удар по штабу СБУ в Сумах, где находилось командование ВСУ. Мишенями «ударов возмездия» также называются ценный груз и «высокопоставленную цель» из ВСУ в Одессе. Взрыв прогремел и в Николаеве после пуска ракет «Кинжал» с борта МиГ-31.