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Регион
3 июня, 13:21

Украинцев срочно призывают искать укрытия из-за угрозы прилёта «Орешника» вслед за «‎Кинжалом»

Украинские паблики и СМИ предупреждают граждан об угрозе удара «Орешником»

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Украинские ресурсы публикуют информацию о риске пуска российской ракеты «Орешник» по целям в зоне СВО. Паблики и СМИ настаивают, что угроза удара действует по всей территории Незалежной и призывают граждан пройти в укрытия.

«Угроза пуска «Орешника». Угроза дальней баллистики для всей Украины. Пройдите в безопасные места», — говорится в одном из украинских пабликов.

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Как ранее писал Life.ru, сегодня, 3 июня, на территории Украины уже третий раз за день объявлена воздушная тревога, она затронула все регионы страны. Сигнал почти не умолкает с самого утра. Российские войска нанесли ракетный удар по штабу СБУ в Сумах, где находилось командование ВСУ. Мишенями «ударов возмездия» также называются ценный груз и «‎высокопоставленную цель» из ВСУ в Одессе. Взрыв прогремел и в Николаеве после пуска ракет «Кинжал» с борта МиГ-31.

Татьяна Миссуми
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