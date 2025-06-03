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Регион
3 июня, 12:57

Воздушная тревога зазвучала на всей территории Украины третий раз за день

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / G.Evgenij

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / G.Evgenij

На территории Украины уже третий раз за день объявлена воздушная тревога, она затронула все регионы страны. Сигнал почти не умолкает с самого утра, о чём свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Незалежной.

Второй раз сирена начала звучать на территории соседней страны примерно в 14:30, а спустя чуть больше часа тревога загудела вновь.

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Напомним, что первая воздушная тревога была объявлена в Незалежной примерно в 09:50 утра. Сигнал был слышен почти одновременно во всех регионах страны. Позже военкоры заявили, что российские войска нанесли ракетный удар по штабу СБУ в Сумах, где, вероятно, находилось командование ВСУ. Мишенями «ударов возмездия» также называются ценный груз и «‎высокопоставленную цель» из ВСУ в Одессе. Взрыв прогремел и в Николаеве после пуска ракет «Кинжал» с борта МиГ-31.

Наталья Афонина
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