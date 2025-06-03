Воздушная тревога зазвучала на всей территории Украины третий раз за день
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На территории Украины уже третий раз за день объявлена воздушная тревога, она затронула все регионы страны. Сигнал почти не умолкает с самого утра, о чём свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Незалежной.
Второй раз сирена начала звучать на территории соседней страны примерно в 14:30, а спустя чуть больше часа тревога загудела вновь.
Напомним, что первая воздушная тревога была объявлена в Незалежной примерно в 09:50 утра. Сигнал был слышен почти одновременно во всех регионах страны. Позже военкоры заявили, что российские войска нанесли ракетный удар по штабу СБУ в Сумах, где, вероятно, находилось командование ВСУ. Мишенями «ударов возмездия» также называются ценный груз и «высокопоставленную цель» из ВСУ в Одессе. Взрыв прогремел и в Николаеве после пуска ракет «Кинжал» с борта МиГ-31.