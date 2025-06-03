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3 июня, 12:20
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«‎Ядерный гриб» от взрыва в Николаеве сняли на видео после удара «Кинжалами» с борта МиГ-31

Появились первые кадры с места российского удара «Кинжалов» по Николаеву

В Сети появились первые кадры, предположительно, запечатлевшие последствия удара гиперзвуковых ракет «Кинжал» с борта МиГ-31 по Николаеву на юге Украины. В небе над городом жители наблюдают густой чёрный дым. Об этом сообщают местные украинские паблики, получившие кадры «‎ядерного гриба» от очевидцев.

Последствия удара «Кинжалом» по Николаеву. Видео © Новости Николаева

По некоторым данным, Российская армия ударила по цели сразу двумя ракетами. Первый взрыв был слышан в районе Херсонского шоссе, позже последовал ещё один, который был слабее — вероятно, это детонация боеприпасов. Удары оказались настолько мощными, что люди, находившиеся поблизости, в панике приседали.

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Напомним, что сегодня утром Украина дрогнула от мощной атаки по Николаеву, которая была совершена с помощью гиперзвуковых ракет «Кинжал» с борта истребителя МиГ-31К ВКС России. Наши парни атаковали объект энергетической инфраструктуры. В городе сразу заметили чёрный дым, а также наблюдались перебои с электричеством. Глава Николаевской ОВА Ким подтвердил удар «Кинжалом».

Обложка © Новости Николаева

Наталья Афонина
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