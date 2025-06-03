«‎Ядерный гриб» от взрыва в Николаеве сняли на видео после удара «Кинжалами» с борта МиГ-31

В Сети появились первые кадры, предположительно, запечатлевшие последствия удара гиперзвуковых ракет «Кинжал» с борта МиГ-31 по Николаеву на юге Украины. В небе над городом жители наблюдают густой чёрный дым. Об этом сообщают местные украинские паблики, получившие кадры «‎ядерного гриба» от очевидцев.

Последствия удара «Кинжалом» по Николаеву. Видео © Новости Николаева

По некоторым данным, Российская армия ударила по цели сразу двумя ракетами. Первый взрыв был слышан в районе Херсонского шоссе, позже последовал ещё один, который был слабее — вероятно, это детонация боеприпасов. Удары оказались настолько мощными, что люди, находившиеся поблизости, в панике приседали.