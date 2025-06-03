Власти Украины подтвердили удар «Кинжалом» по Николаеву

Напомним, информация о мощном взрыве в Николаеве появилась сегодня, сообщалось о чёрном дыме после атаки. По сведениям российских военкоров, удар гиперзвуковым «Кинжалом», запущенным с борта МиГ-31К, пришёлся по объекту энергетической инфраструктуры. Отмечалось, что это первый удар «Кинжала» по Николаеву.