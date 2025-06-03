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Регион
3 июня, 11:42
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Власти Украины подтвердили удар «Кинжалом» по Николаеву

Глава Николаевской ОВА Ким подтвердил удар «Кинжалом» по региону

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Руководитель военной администрации Николаевской области (ОВА) Виталий Ким подтвердил удар гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по региону. Его слова приводит УНИАН.

Ким не стал раскрывать, какой объект поразила российская ракета.

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Напомним, информация о мощном взрыве в Николаеве появилась сегодня, сообщалось о чёрном дыме после атаки. По сведениям российских военкоров, удар гиперзвуковым «Кинжалом», запущенным с борта МиГ-31К, пришёлся по объекту энергетической инфраструктуры. Отмечалось, что это первый удар «Кинжала» по Николаеву.

Юрий Лысенко
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