Власти Украины подтвердили удар «Кинжалом» по Николаеву
Глава Николаевской ОВА Ким подтвердил удар «Кинжалом» по региону
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Руководитель военной администрации Николаевской области (ОВА) Виталий Ким подтвердил удар гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по региону. Его слова приводит УНИАН.
Ким не стал раскрывать, какой объект поразила российская ракета.
Напомним, информация о мощном взрыве в Николаеве появилась сегодня, сообщалось о чёрном дыме после атаки. По сведениям российских военкоров, удар гиперзвуковым «Кинжалом», запущенным с борта МиГ-31К, пришёлся по объекту энергетической инфраструктуры. Отмечалось, что это первый удар «Кинжала» по Николаеву.