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3 июня, 07:25

«Кинжал» впервые ударил по Николаеву, сообщают военкоры

Мощный взрыв прогремел в Николаеве

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Мощный взрыв прогремел в Николаеве на юге Украины, в небо поднимается столб чёрного дыма. В городе возможны перебои с электричеством.

Как пишет телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», цель в Николаеве впервые поразила гиперзвуковая ракета «Кинжал» с борта истребителя МиГ-31К ВКС России. Предположительно, удар пришёлся по объекту энергетической инфраструктуры.

Напомним, что утром 3 июня воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

Новости СВО. Освобождена Новониколаевка, Киев может потерять Одессу, в Стамбуле достигли договорённостей об обменах, 3 июня
Новости СВО. Освобождена Новониколаевка, Киев может потерять Одессу, в Стамбуле достигли договорённостей об обменах, 3 июня

Также подполье сообщило о пожаре в районе Известковой улицы, вблизи портовых складов на Церковной в Одессе. Предполагается, что целью атаки стали логистические узлы, используемые для переброски вооружений ВСУ.

Александра Вишнякова
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