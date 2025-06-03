«Кинжал» впервые ударил по Николаеву, сообщают военкоры

Мощный взрыв прогремел в Николаеве на юге Украины, в небо поднимается столб чёрного дыма. В городе возможны перебои с электричеством.

Как пишет телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», цель в Николаеве впервые поразила гиперзвуковая ракета «Кинжал» с борта истребителя МиГ-31К ВКС России. Предположительно, удар пришёлся по объекту энергетической инфраструктуры.

Напомним, что утром 3 июня воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.