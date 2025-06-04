«Ну да, заслужили»: Военкор обратил внимание на малозаметную деталь в диалоге Путина и Трампа
Военкор Коц обратил внимание на малозаметную деталь в беседе Путина и Трампа
Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
Президент США Дональд Трамп не стал отговаривать российского коллегу Владимира Путина от ответа Киеву за удары по военным аэродромам, или угрожать ему последствиями. На это в телеграм-канале обратил внимание военный корреспондент Александр Коц.
«В изложении американского президента, его российский коллега «сказал, и очень решительно, что ему придётся отреагировать на недавнее нападение на аэродромы». Трамп сразу перешёл на Иран. То есть, сам факт будущей неминуемой ответки он никак не прокомментировал. Не стал угрожать, предупреждать о последствиях, отговаривать. Воспринял как должное — типа, ну да, заслужили», — написал военкор.
Коц добавил, что предупреждение посольства США в Киеве об угрозе ракетной атаки можно расценивать как максимальную поддержку, на которую Украина может в этой ситуации рассчитывать от Штатов — чем могли, помогли.
Напомним, 1 июня российские военные аэродромы в пяти регионах России подверглись атаке украинских дронов. Дроны, которые атаковали объекты в Иркутской и Мурманской областях, были спрятаны в крыше большегруза. По итогам разговора с Владимиром Путиным американский президент заявил, что Россия решительно ответит на атаку. А вот что об этом сказал российский лидер — неизвестно.