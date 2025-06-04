«Ну да, заслужили»: Военкор обратил внимание на малозаметную деталь в диалоге Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп не стал отговаривать российского коллегу Владимира Путина от ответа Киеву за удары по военным аэродромам, или угрожать ему последствиями. На это в телеграм-канале обратил внимание военный корреспондент Александр Коц.

«В изложении американского президента, его российский коллега «сказал, и очень решительно, что ему придётся отреагировать на недавнее нападение на аэродромы». Трамп сразу перешёл на Иран. То есть, сам факт будущей неминуемой ответки он никак не прокомментировал. Не стал угрожать, предупреждать о последствиях, отговаривать. Воспринял как должное — типа, ну да, заслужили», — написал военкор.