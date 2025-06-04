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4 июня, 18:32

Ушаков: Путин и Трамп обсудили восстановление сотрудничества РФ и США

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС/ Susan Walsh

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС/ Susan Walsh

В ходе телефонного разговора президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили возможности возобновления взаимодействия между странами в различных сферах. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Президенты обменялись мнениями по поводу перспектив восстановления российско-американского сотрудничества в различных областях, которое, по мнению двух президентов, имеет огромный потенциал», — сказал представитель Кремля.

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Напомним, президент России Владимир Путин сегодня провёл телефонный разговор с главой США, который продолжался 1 час 10 минут. По словам американского лидера, в ходе беседы обсуждались удары по российским аэродромам. Трамп охарактеризовал диалог как продуктивный, но отметил, что он не способствует установлению мира. В ходе звонка Владимир Путин и Дональд Трамп пришли к договорённости о поддержании контактов по украинскому урегулированию через различные дипломатические каналы.

Анастасия Никонорова
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