Ушаков: Путин и Трамп обсудили восстановление сотрудничества РФ и США
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС/ Susan Walsh
В ходе телефонного разговора президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили возможности возобновления взаимодействия между странами в различных сферах. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Президенты обменялись мнениями по поводу перспектив восстановления российско-американского сотрудничества в различных областях, которое, по мнению двух президентов, имеет огромный потенциал», — сказал представитель Кремля.
Напомним, президент России Владимир Путин сегодня провёл телефонный разговор с главой США, который продолжался 1 час 10 минут. По словам американского лидера, в ходе беседы обсуждались удары по российским аэродромам. Трамп охарактеризовал диалог как продуктивный, но отметил, что он не способствует установлению мира. В ходе звонка Владимир Путин и Дональд Трамп пришли к договорённости о поддержании контактов по украинскому урегулированию через различные дипломатические каналы.