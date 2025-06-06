Российские войска нанесли серию ударов по объектам в Харьковской и Тернопольской областях Украины, где находились иностранные наёмники. Об этом РИА «Новости» рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, в Харькове атаки произошли в 17:50, 02:25 и 07:35 — цели включали военную инфраструктуру, пункты временной дислокации (ПВД) и узлы связи. В Тернополе, по данным подпольщика, удары пришлись по складам с техникой и ещё одному ПВД, где могли находиться иностранные военные.