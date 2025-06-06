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Регион
6 июня, 09:54

ВС России нанесли удары по иностранным наёмникам в двух областях Украины

Подпольщик Лебедев: ВС РФ нанесли удары по наёмникам ВСУ в двух областях Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Российские войска нанесли серию ударов по объектам в Харьковской и Тернопольской областях Украины, где находились иностранные наёмники. Об этом РИА «Новости» рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, в Харькове атаки произошли в 17:50, 02:25 и 07:35 — цели включали военную инфраструктуру, пункты временной дислокации (ПВД) и узлы связи. В Тернополе, по данным подпольщика, удары пришлись по складам с техникой и ещё одному ПВД, где могли находиться иностранные военные.

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Напомним, что сегодня утром российские войска нанесли массированные удары по военной инфраструктуре в ряде украинских регионов — от Киева до Луцка. В операции были задействованы дроны-камикадзе, ракеты «Калибр», «Искандер-М» и стратегические бомбардировщики с Х-101. Особенно мощный удар пришёлся на Тернополь — вспышку и столб дыма зафиксировали на видео местные жители.

Милена Скрипальщикова
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