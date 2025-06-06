Мощный утренний взрыв потряс украинский Тернополь и попал в объектив камеры

Взрыв, произошедший в Тернополе утром 6 июня, был снят на камеру. Кадры публикует украинское издание «Старана.ua».

Российские войска утром 6 июня провели масштабную атаку на объекты в Киеве, Тернополе, Луцке и других регионах Украины. По данным военкоров, в операции, в частности, участвовали дроны-камикадзе, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», стратегические бомбардировщики Ту-95МС с крылатыми ракетами Х-101.