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Регион
6 июня, 08:58

Мощный утренний взрыв потряс украинский Тернополь и попал в объектив камеры

Мощный утренний взрыв в украинском Тернополе попал на видео

Взрыв, произошедший в Тернополе утром 6 июня, был снят на камеру. Кадры публикует украинское издание «Старана.ua».

Взрыв в украинском Тернополе. Видео © Политика Страны

На видеозаписи зафиксировано, как вдали возникает яркая вспышка, сопровождаемая громким хлопком и образованием высокого столба дыма. Авторы публикации утверждают, что видео демонстрирует утренний удар по объектам в городе, нанесённый российскими войсками.
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Российские войска утром 6 июня провели масштабную атаку на объекты в Киеве, Тернополе, Луцке и других регионах Украины. По данным военкоров, в операции, в частности, участвовали дроны-камикадзе, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», стратегические бомбардировщики Ту-95МС с крылатыми ракетами Х-101.

Обложка © Политика Страны

Наталья Демьянова
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