Авиация России ударом КАБ сорвала флаг Украины со здания администрации Херсона

В Херсоне, который находится под контролем Киева, прогремели мощные взрывы. В частности, по зданию областной администрации пришёлся удар корректируемых авиабомб (КАБ). Телеграм-канал Mash на Донбассе публикует видео с моментом прилёта.

В четырёхэтажное здание с минимальным интервалом влетели три КАБа калибром 500 килограммов. Взрыв одного из боеприпасов снёс верхнюю часть фасада, и военкоры пошутили, что теперь у администрации «надкушенный» вид. А последняя бомба сбросила со здания украинский флаг.