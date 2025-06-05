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Регион
5 июня, 07:58
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Авиация России ударом КАБ сорвала флаг Украины со здания администрации Херсона

Обложка © «Суспильне»

Обложка © «Суспильне»

В Херсоне, который находится под контролем Киева, прогремели мощные взрывы. В частности, по зданию областной администрации пришёлся удар корректируемых авиабомб (КАБ). Телеграм-канал Mash на Донбассе публикует видео с моментом прилёта.

Видео © Telegram/Mash на Донбассе

В четырёхэтажное здание с минимальным интервалом влетели три КАБа калибром 500 килограммов. Взрыв одного из боеприпасов снёс верхнюю часть фасада, и военкоры пошутили, что теперь у администрации «надкушенный» вид. А последняя бомба сбросила со здания украинский флаг.

Фото © «Страна»

Фото © «Страна»

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Александра Вишнякова
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