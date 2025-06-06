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6 июня, 07:53

Украинские железные дороги сообщили о повреждении путей под Киевом

В Киевской области задерживаются шесть поездов из-за повреждения железной дороги

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / K-FK

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / K-FK

На Украине из-за повреждения железнодорожного полотна в Киевской области задерживаются пять поездов внутреннего сообщения и один международный, сообщила компания «Укрзализныця».

По данным оператора, поезда, следующие в направлении Триполья, будут перенаправлены на альтернативный маршрут, что приведёт к задержкам примерно на полтора часа.

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Точное попадание: Появилось видео мощнейших ракетных ударов по украинскому Луцку

Прошлой ночью российские вооружённые силы провели масштабную атаку на объекты в Киеве, Тернополе, Луцке и других регионах Украины. Согласно информации, в операции участвовали дроны-камикадзе, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», стратегические бомбардировщики Ту-95МС с крылатыми ракетами Х-101, корабли Черноморского флота с ракетами «Калибр» и другие виды вооружений.

Оксана Попова
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