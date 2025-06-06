Украинские железные дороги сообщили о повреждении путей под Киевом

На Украине из-за повреждения железнодорожного полотна в Киевской области задерживаются пять поездов внутреннего сообщения и один международный, сообщила компания «Укрзализныця».

По данным оператора, поезда, следующие в направлении Триполья, будут перенаправлены на альтернативный маршрут, что приведёт к задержкам примерно на полтора часа.