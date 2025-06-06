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6 июня, 06:35

Точное попадание: Появилось видео мощнейших ракетных ударов по украинскому Луцку

Мощный пожар на заводе «Мотор» в Луцке, начавшийся после взрывов, попал на видео

Обложка © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

Обложка © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

Украинские СМИ и российские военкоры сообщают о ракетном ударе по авиационному заводу «Мотор» в городе Луцке. В социальных сетях активно распространяются видеозаписи, предварительно, с места взрыва.

Предположительно, удар по украинскому авиазаводу «Мотор» в Луцке. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

Завод занимается изготовлением авиационных двигателей в соответствии с контрактами, заключёнными с «Укрооборонпромом», и является единственным предприятием на Украине, осуществляющим ремонт двигателей для истребителей МиГ-29. Официально информация об ударе не подтверждена.

Украина подверглась массированному ракетному удару
Украина подверглась массированному ракетному удару

Минувшей ночью также появилась информация о взлёте стратегических бомбардировщиков на территории России. Кроме того, сообщалось о выходе в Чёрное море кораблей, оснащённых крылатыми ракетами «Калибр».

Оксана Попова
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