Точное попадание: Появилось видео мощнейших ракетных ударов по украинскому Луцку

Украинские СМИ и российские военкоры сообщают о ракетном ударе по авиационному заводу «Мотор» в городе Луцке. В социальных сетях активно распространяются видеозаписи, предварительно, с места взрыва.

Предположительно, удар по украинскому авиазаводу «Мотор» в Луцке. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

Завод занимается изготовлением авиационных двигателей в соответствии с контрактами, заключёнными с «Укрооборонпромом», и является единственным предприятием на Украине, осуществляющим ремонт двигателей для истребителей МиГ-29. Официально информация об ударе не подтверждена.