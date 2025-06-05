Студент из Киева и солдат ВС РФ с позывным Гаруспик уехал из родного города, чтобы отомстить за своего отца. В 2018 году его родитель отправился в ДНР и присоединился к ополчению. Сначала они поддерживали связь, но вскоре мужчина пропал без вести.

«Раньше он уже попадал в украинские СМИ, где его показывали как сепаратиста за то, что он выставлял у себя в соцсетях посты против Майдана. Если бы узнали, что в итоге ушёл в ополчение, то, думаю, нам с мамой было бы худо», — приводит Аif.ru слова военного

Сам молодой человек пытался найти родителя, но все попытки оказались безрезультатными. Несмотря на гражданство Украины, Гаруспик сумел попасть в ряды ВС РФ, хотя несколько раз ему отказывали.

В итоге он был принят в бригаду «Волки». Позже из-за возраста его перевели в подразделение, которое работает с беспилотниками. Молодой боец уверен, что его миссия — дойти до Киева и отомстить за отца, освобождая родные земли от «русофобии».