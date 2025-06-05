«Дойдём до Киева»: Украинский студент отправился в зону СВО мстить за отца
Студент из Киева отправился на СВО, чтобы отомстить за пропавшего в ДНР отца
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Студент из Киева и солдат ВС РФ с позывным Гаруспик уехал из родного города, чтобы отомстить за своего отца. В 2018 году его родитель отправился в ДНР и присоединился к ополчению. Сначала они поддерживали связь, но вскоре мужчина пропал без вести.
«Раньше он уже попадал в украинские СМИ, где его показывали как сепаратиста за то, что он выставлял у себя в соцсетях посты против Майдана. Если бы узнали, что в итоге ушёл в ополчение, то, думаю, нам с мамой было бы худо», — приводит Аif.ru слова военного
Сам молодой человек пытался найти родителя, но все попытки оказались безрезультатными. Несмотря на гражданство Украины, Гаруспик сумел попасть в ряды ВС РФ, хотя несколько раз ему отказывали.
В итоге он был принят в бригаду «Волки». Позже из-за возраста его перевели в подразделение, которое работает с беспилотниками. Молодой боец уверен, что его миссия — дойти до Киева и отомстить за отца, освобождая родные земли от «русофобии».
Недавно боец СВО Мударис Асылбаев получил медаль генерала Шаймуратова из рук главы Башкирии Радия Хабирова и был удостоен двух орденов Мужества за проявленную храбрость. Мужчина рассказал, что ушёл на фронт в 2022 году, чтобы отомстить за погибшего друга.