Многодетный американец сбежал с семьёй от ЛГБТ* в Россию и ушёл на СВО ради паспорта РФ

Гражданин США из штата Техас присоединился к специальной военной операции (СВО) с целью доказать свое право на получение российского гражданства. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на власти Нижегородской области, откуда американец и отправился на фронт.

Боец рассказал, что до переезда работал на производственном предприятии в Хьюстоне. У него и его супруги трое сыновей и три дочери. Именно беспокойство о будущем детей стало ключевой причиной, побудившей семью покинуть Соединённые Штаты.

«Нам надоела массированная пропаганда ЛГБТ*, преступность, падение уровня культуры. Я хочу, чтобы мои дети росли на традиционных ценностях», — объяснил он свой выбор.

Он добавил, что они с женой хотят стать гражданами «этой великой страны». Для этого он на деле готов доказать, что достоин стать её частью. Участие в спецоперации для него — лучший способ это сделать, ведь стреляет он отменно.

Кстати, военнослужащие из западных стран тоже встречаются в рядах ВС РФ в зоне спецоперации. Ранее Life.ru рассказывал, что в Донбассе против ВСУ сражаются французские добровольцы из отряда «Нормандия — Неман». В годы Великой Отечественной существовал полк с таким же названием, помогавший советским войскам громить гитлеровцев.