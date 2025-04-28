Французские добровольцы сражаются против украинских неонацистов в Донбассе. Их отряд получил название «Нормандия — Неман» — в годы Великой Отечественной одноимённый авиаполк помогал красноармейцам громить гитлеровцев. Побеседовать с иностранными бойцами удалось журналисту Александру Рогаткину в эфире программы «Вести недели» на канале «Россия 1».

Журналист уточнил, что военный с позывным Падре прибыл в Донбасс в декабре прошлого года. Его сослуживец с позывным Готье присоединился к нему месяц назад. Они сражаются под историческим знаменем полка с красным флагом, на котором изображены леопарды и белая молния.

«Точно так же и сейчас мы находимся в одной команде с русскими и французами — и служим вместе, и погибаем вместе», — заявил Падре.

Оба добровольца ранее служили во французской армии. Падре имеет больше опыта, поскольку долго работал инструктором в иностранном легионе. Однако современная «война дронов» для них оказалась совершенно неожиданным вызовом, отметил Рогаткин.