Кадыров: Очередная группа добровольцев отправилась в зону СВО из Грозного
Обложка © ТАСС / Михаил Гребенщиков
Очередная группа добровольцев вылетела в зону специальной военной операции из аэропорта Грозного. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Добровольцы отправились на СВО из аэропорта Грозного. Видео © Telegram / Kadyrov_95
«Из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения СВО отправилась очередная группа добровольцев. Эти мужественные воины сделали осознанный выбор — встать на защиту Родины и мирных граждан. В состав отряда вошли как жители Чеченской Республики, так и добровольцы из других регионов России», — отметил Кадыров.
По его словам, перед отправкой бойцы прошли полный курс подготовки в Российском университете спецназа имени Владимира Путина, расположенном в Гудермесе.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что российские военнослужащие успешно поразили объекты логистической инфраструктуры украинской армии в районе Часова Яра. Согласно его заявлению, бойцы 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат», являющегося частью Минобороны РФ, ликвидировали технику, обеспечивавшую снабжение украинских подразделений.