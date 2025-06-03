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Регион
3 июня, 16:19

Кадыров: Очередная группа добровольцев отправилась в зону СВО из Грозного

Обложка © ТАСС / Михаил Гребенщиков

Обложка © ТАСС / Михаил Гребенщиков

Очередная группа добровольцев вылетела в зону специальной военной операции из аэропорта Грозного. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Добровольцы отправились на СВО из аэропорта Грозного. Видео © Telegram / Kadyrov_95

«Из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения СВО отправилась очередная группа добровольцев. Эти мужественные воины сделали осознанный выбор — встать на защиту Родины и мирных граждан. В состав отряда вошли как жители Чеченской Республики, так и добровольцы из других регионов России», — отметил Кадыров.

По его словам, перед отправкой бойцы прошли полный курс подготовки в Российском университете спецназа имени Владимира Путина, расположенном в Гудермесе.

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Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что российские военнослужащие успешно поразили объекты логистической инфраструктуры украинской армии в районе Часова Яра. Согласно его заявлению, бойцы 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат», являющегося частью Минобороны РФ, ликвидировали технику, обеспечивавшую снабжение украинских подразделений.

Александра Мышляева
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