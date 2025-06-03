Кадыров: Очередная группа добровольцев отправилась в зону СВО из Грозного

Очередная группа добровольцев вылетела в зону специальной военной операции из аэропорта Грозного. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Добровольцы отправились на СВО из аэропорта Грозного. Видео © Telegram / Kadyrov_95

«Из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения СВО отправилась очередная группа добровольцев. Эти мужественные воины сделали осознанный выбор — встать на защиту Родины и мирных граждан. В состав отряда вошли как жители Чеченской Республики, так и добровольцы из других регионов России», — отметил Кадыров.

По его словам, перед отправкой бойцы прошли полный курс подготовки в Российском университете спецназа имени Владимира Путина, расположенном в Гудермесе.