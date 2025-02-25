Россиянин ушёл на СВО, чтобы отомстить за друга, и получил два ордена Мужества

Боец СВО Мударис Асылбаев на прошлой неделе получил медаль генерала Шаймуратова из рук главы Башкирии Радия Хабирова. Также он был удостоен двух орденов Мужества за свои подвиги. Мужчина признался, что ушёл на фронт в 2022 году ради мести за друга.

«Когда я узнал о его гибели, я так разозлился, что у меня глаза были красные. Я тогда служил по контракту в Дальневосточном округе, пошёл к своему начальству и попросился на СВО. Меня ещё отговаривали, не сразу отпустили. Но я был уверен, что идти надо. Сейчас я считаю, что за друга отомстил», — цитирует бойца сайт MK.ru.

Асылбаев — командир эвакуационного отделения танкового батальона. Сначала на фронте ему было страшно, но со временем боец привык. Во время награждения медалью он растерялся и ничего не сказал. Солдат считает, что просто выполнял свою работу.