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23 февраля, 15:48

Российский боец 10 часов полз по полю с перебитой ногой, чтобы вернуться домой и вылечить дочь

Раненый боец Ланской 10 часов переползал поле под обстрелами дронов

Простой бармен из Новосибирска Данила Ланской решил оставить работу и поехать в зону СВО в качестве добровольца. Его дочери поставили диагноз аутизм, после чего супруга бросила семью. В ходе выполнения задания мужчина получил ранение и полз по полю под обстрелами около десяти часов, думая лишь о дочери. Его историю приводит kp.ru.

«Мы заняли лесополосу, когда нас заметили. Сперва были дроны-камикадзе, затем по нам ударил миномёт <...> и мне перебило ногу. Я отполз в окоп с ожогами, обколол себя обезболивающими и наложил жгуты. Нормально работала только одна рука и я пополз через поле с остановками. Думал о дочке, что я должен выжить ради неё. Вокруг в воздухе свистели дроны, чтобы не слышать этот звук я громко пел», — рассказывает Ланской.

Бойца экстренно эвакуировали в госпиталь, где ему сделали срочную пересадку кожи, но спасти конечность не удалось. Данила планирует выписаться через три месяца с протезом ноги и продолжать работать ради лечения дочери. Он хотел бы стать военным инструктором и готовить разведчиков.

Считали погибшим: Российский боец 12 дней полз к сослуживцам, несмотря на ранение
Считали погибшим: Российский боец 12 дней полз к сослуживцам, несмотря на ранение

Ранее Life.ru писал, что 63-летний доброволец из Волгоградской области Сергей Каленчиц погиб в зоне специальной военной операции, пытаясь спасти молодого сослуживца. Похороны героя состоялись 21 февраля в Камышине с полными воинскими почестями.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Коновалов

Николай Рюмин
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