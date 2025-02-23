Российский боец 10 часов полз по полю с перебитой ногой, чтобы вернуться домой и вылечить дочь

Простой бармен из Новосибирска Данила Ланской решил оставить работу и поехать в зону СВО в качестве добровольца. Его дочери поставили диагноз аутизм, после чего супруга бросила семью. В ходе выполнения задания мужчина получил ранение и полз по полю под обстрелами около десяти часов, думая лишь о дочери. Его историю приводит kp.ru.

«Мы заняли лесополосу, когда нас заметили. Сперва были дроны-камикадзе, затем по нам ударил миномёт <...> и мне перебило ногу. Я отполз в окоп с ожогами, обколол себя обезболивающими и наложил жгуты. Нормально работала только одна рука и я пополз через поле с остановками. Думал о дочке, что я должен выжить ради неё. Вокруг в воздухе свистели дроны, чтобы не слышать этот звук я громко пел», — рассказывает Ланской.

Бойца экстренно эвакуировали в госпиталь, где ему сделали срочную пересадку кожи, но спасти конечность не удалось. Данила планирует выписаться через три месяца с протезом ноги и продолжать работать ради лечения дочери. Он хотел бы стать военным инструктором и готовить разведчиков.