63-летний боец из Волгоградской области погиб, спасая молодого сослуживца в зоне СВО
63-летний боец ВС РФ Сергей Каленчиц погиб, спасая молодого сослуживца
63-летний доброволец из Камышина Волгоградской области Сергей Каленчиц погиб в зоне специальной военной операции, пытаясь спасти молодого сослуживца, сообщает портал V1. Информацию подтвердили и в администрации Камышина.
«Сергей Анатольевич мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг», — отметили в пресс-службе администрации.
Дочь Сергея, Екатерина, рассказала журналистам, что её отец принимал участие в контртеррористической операции в Чечне с 1999 по 2002 год, а затем открыл собственное предприятие. По её словам, когда он решил отправиться на специальную военную операцию, то сказал семье, что уже прожил жизнь, а молодым нужно давать шанс на будущее. Екатерина добавила, что отец погиб 18 октября 2024 года во время выполнения боевого задания. Подробности о происшествии семье неизвестны, но сослуживцы Сергея рассказали, что благодаря его действиям молодой боец остался жив.
Похороны героя состоялись 21 февраля в Камышине с полными воинскими почестями.
Ранее Life.ru сообщал, что российский военнослужащий Тасболат Ибрашев, известный тем, что в одиночку остановил колонну грузинской техники во время военных действий в Южной Осетии в 2008 году, трагически погиб в зоне СВО. Он лишился жизни, выполняя боевую задачу в Волчанске 3 февраля 2025 года. Боец подписал контракт с Министерством обороны России в сентябре 2023 года и с тех пор принимал участие в специальной военной операции.
Telegram / Минобороны России