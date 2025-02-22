63-летний боец из Волгоградской области погиб, спасая молодого сослуживца в зоне СВО

Дочь Сергея, Екатерина, рассказала журналистам, что её отец принимал участие в контртеррористической операции в Чечне с 1999 по 2002 год, а затем открыл собственное предприятие. По её словам, когда он решил отправиться на специальную военную операцию, то сказал семье, что уже прожил жизнь, а молодым нужно давать шанс на будущее. Екатерина добавила, что отец погиб 18 октября 2024 года во время выполнения боевого задания. Подробности о происшествии семье неизвестны, но сослуживцы Сергея рассказали, что благодаря его действиям молодой боец остался жив.