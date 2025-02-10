Российский боец, в одиночку остановивший грузинскую колонну в 2008-м, погиб в Волчанске
В зоне СВО погиб знаменитый российский военнослужащий Тасболат Ибрашев
Российский военнослужащий Тасболат Ибрашев, прославившийся тем, что в одиночку остановил колонну грузинской техники во время вооружённого конфликта в Южной Осетии в 2008 году, погиб в зоне СВО. Об этом сообщает «Sputnik Южная Осетия».
В материале говорится, что Ибрашев погиб при выполнении боевой задачи в Волчанске 3 февраля 2025 года. Контракт с Минобороны России он заключил в сентябре 2023 и с тех пор участвовал в СВО.
«Совершенно неожиданная новость. Я знал, что он находится на СВО. И зная его, могу сказать, что он не мог стоять в стороне в ситуации, когда страна в опасности. Это было и в Южной Осетии. Это было и сейчас», — поделился депутат Госдумы Алдар Дамдинов.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов погиб в зоне СВО 2 февраля. Машина, в которой он находился вместе с сотрудником МЧС и добровольцем отряда «Тигр» Александром Иваровским, наехала на мину. Вчера стало известно, что тела Ефремова, Иваровского и ещё одного бойца добровольческого батальона Сергея Дмитриева доставили спецбортом во Владивосток.
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