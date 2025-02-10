Российский боец, в одиночку остановивший грузинскую колонну в 2008-м, погиб в Волчанске

Российский военнослужащий Тасболат Ибрашев, прославившийся тем, что в одиночку остановил колонну грузинской техники во время вооружённого конфликта в Южной Осетии в 2008 году, погиб в зоне СВО. Об этом сообщает «Sputnik Южная Осетия».





В материале говорится, что Ибрашев погиб при выполнении боевой задачи в Волчанске 3 февраля 2025 года. Контракт с Минобороны России он заключил в сентябре 2023 и с тех пор участвовал в СВО.