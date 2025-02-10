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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
10 февраля, 11:52
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Депутат вступился за бойца СВО, которому полгода «забывали» выплачивать полную зарплату

Депутат Иванов: Свердловский боец находится в зоне СВО за 17 тысяч руб. в месяц

В зоне спецоперации нашли военнослужащего из Нижнего Тагила по имени Дмитрий Б., суточного оклада которого не хватит на покупку двух пачек пельменей. На ситуацию в личном телеграм-канале обратил внимание депутат ГД РФ Максим Иванов.

Российский боец рассказал парламентарию о своей проблеме в письме, отправленном в декабре 2024 года. Контракт с МО РФ он подписал минувшим летом. Военнослужащий поведал, что его заработная плата составляет 17 800 рублей в месяц. При этом обещали ему платить от 195 тысяч ежемесячно.

«То есть, чуть менее 600 рублей в сутки. Стоимость полутора кг пельменей или обеда в фастфуде», — говорится в посте Иванова.

Парламентарий направил информацию в прокуратуру. В ведомстве подтвердили, что Дмитрию выплачивалась неполная зарплата. Командиру его воинской части было вынесено представление прокурора. По предположению Иванова, проблема с выплатами обусловлена тем, что бойца не оформили в штатный состав воинской части.

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Ранее Life.ru рассказывал об похожей проблеме, возникшей у экипажа крымских кораблей. Более 60 человек из команды уже девять месяцев не могут добиться честно заработанных за выполненные рейсы в Африку средств. Общая сумма долга работодателей перед моряками составляет около двух миллионов долларов.

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Shutterstock / FOTODOM / PavelNecas

Юрий Лысенко
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