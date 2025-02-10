Российский боец прополз 3 км с перебитыми ногами, чтобы не попасть в плен

Российский боец с позывным Калмык рассказал о своём спасении в зоне СВО после ранения. Военный с перебитыми ногами и осколками в теле прополз три километра до своих позиций, чтобы не попасть в плен ВСУ. Его рассказ публикует Mash на Донбассе.

Калмык рассказывает, что его атаковал украинский дрон, когда он вышел на боевое задание. БПЛА сбросил магнитную мину, взрывом солдату перебило одну ногу и сломало вторую. Бойцу пришлось ползком преодолевать 3 километра, чтобы добраться до своих. По пути он получил ранения от сработавших мин — медики вытащили 13 осколков.

Российский боец рассказал, как прополз 3 км с перебитыми ногами. Видео © Mash на Донбассе

В итоге всё завершилось благополучно — Калмыка спасли наши разведчики.