В Раде забили тревогу из-за наступления российских войск на Сумы и напомнили, что до Киева – 300 км

В последние дни внимание украинского общества вновь привлекли события в Сумской области, где, по мнению депутата Рады Марьяны Безуглой, российские войска готовят новое наступление. В своем заявлении она подчеркнула, что это наступление не направлено на Сумы, областной центр, а является стратегическим шагом к захвату Киева.

«Кто не заметил — новое наступление россиян в Сумской области — это не наступление на Сумы, областной центр. Это наступление на Киев, столицу Украины. Физически, идеологически. Обратите внимание на маршруты и расстояния», — указала нардеп.