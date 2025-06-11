В Раде забили тревогу из-за наступления российских войск на Сумы и напомнили, что до Киева – 300 км
Нардеп Безуглая: Наступление РФ в Сумской области направлено на Киев
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В последние дни внимание украинского общества вновь привлекли события в Сумской области, где, по мнению депутата Рады Марьяны Безуглой, российские войска готовят новое наступление. В своем заявлении она подчеркнула, что это наступление не направлено на Сумы, областной центр, а является стратегическим шагом к захвату Киева.
«Кто не заметил — новое наступление россиян в Сумской области — это не наступление на Сумы, областной центр. Это наступление на Киев, столицу Украины. Физически, идеологически. Обратите внимание на маршруты и расстояния», — указала нардеп.
Безуглая отметила, что расстояние от текущих позиций российских войск в Сумской области до Киева составляет около 300 километров. Это расстояние, по её словам, делает Киев уязвимым для возможных атак. Депутат также выразила мнение, что такая позиция России стала возможной благодаря изменению внешнеполитической ситуации. Она указала на то, что США, отказавшись от роли «мирового полицейского», фактически сняли барьеры для России.