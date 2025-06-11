В Раде ужаснулись стремительной сдаче Сумской области

ВСУ столкнулись со значительными трудностями в ряде областей, особенно в Сумской. Об этом заявила депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью YouTube-каналу Politeka Online.

«Там (в Сумской области. — Прим. Life.ru) настолько быстро сдаются территории, что я не могу вам передать. Поезжайте на Донецкое направление, тяжелейшее направление, Запорожское направление, тоже одно из тяжелейших», — сказала она.