В Раде ужаснулись стремительной сдаче Сумской области
Депутат Рады Скороход: Сумская область сдаётся ВСУ быстрыми темпами
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ВСУ столкнулись со значительными трудностями в ряде областей, особенно в Сумской. Об этом заявила депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью YouTube-каналу Politeka Online.
«Там (в Сумской области. — Прим. Life.ru) настолько быстро сдаются территории, что я не могу вам передать. Поезжайте на Донецкое направление, тяжелейшее направление, Запорожское направление, тоже одно из тяжелейших», — сказала она.
По словам парламентария, положение ВСУ вдоль всей линии боевых действий остаётся крайне тяжёлым.