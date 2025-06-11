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11 июня, 12:04

В Раде ужаснулись стремительной сдаче Сумской области

Депутат Рады Скороход: Сумская область сдаётся ВСУ быстрыми темпами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

ВСУ столкнулись со значительными трудностями в ряде областей, особенно в Сумской. Об этом заявила депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью YouTube-каналу Politeka Online.

«Там (в Сумской области. — Прим. Life.ru) настолько быстро сдаются территории, что я не могу вам передать. Поезжайте на Донецкое направление, тяжелейшее направление, Запорожское направление, тоже одно из тяжелейших», — сказала она.

По словам парламентария, положение ВСУ вдоль всей линии боевых действий остаётся крайне тяжёлым.

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Напомним, Армия РФ активно продвигается в Сумской области, освобождая всё новые и новые населённые пункты. А накануне Минобороны официально подтвердило заход ВС РФ в Днепропетровскую область.

Мария Любицкая
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