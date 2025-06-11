«Кошки-мышки»: Морпех рассказал о смене тактики ВСУ в Сумской области

Оператор беспилотника «Орлан-10» из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Уфа сообщил, что украинские войска активно применяют дроны-камикадзе и ударные самолёты, чтобы затруднить продвижение российских сил в Сумской области. Его рассказ приводит РИА «Новости».

По его словам, противник сосредоточен не на захвате объектов, а на массированном использовании беспилотников. Российские расчёты научились перехватывать сигналы украинских дронов, определять их местоположение и высоту полёта, после чего маневрируют, прокладывая безопасные маршруты для своих беспилотников. Уфа сравнил воздушные дуэли с напряжённой игрой, где каждая сторона стремится перехитрить другую.