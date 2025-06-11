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Регион
11 июня, 07:22

«Кошки-мышки»: Морпех рассказал о смене тактики ВСУ в Сумской области

Боец ВС РФ Уфа: ВСУ сменили тактику штурма в Сумской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rokas Tenys

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rokas Tenys

Оператор беспилотника «Орлан-10» из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Уфа сообщил, что украинские войска активно применяют дроны-камикадзе и ударные самолёты, чтобы затруднить продвижение российских сил в Сумской области. Его рассказ приводит РИА «Новости».

По его словам, противник сосредоточен не на захвате объектов, а на массированном использовании беспилотников. Российские расчёты научились перехватывать сигналы украинских дронов, определять их местоположение и высоту полёта, после чего маневрируют, прокладывая безопасные маршруты для своих беспилотников. Уфа сравнил воздушные дуэли с напряжённой игрой, где каждая сторона стремится перехитрить другую.

«Словом, в воздухе сейчас игра в кошки-мышки», — заключил боец.

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Несмотря на изменение тактики, насильную мобилизацию и пытки в рядах ВСУ, армия Зеленского так и не достигла значительных успехов на фронте. Тем временем 8 июня Минобороны РФ официально подтвердило заход ВС РФ в Днепропетровскую область. На Западе говорят, что российские военные уже нанесли стратегический удар по Украине и что утрата региона станет поворотным моментом СВО.

Оксана Попова
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