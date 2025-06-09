Поворотный момент СВО: Ошибка Зеленского станет фатальной для ВСУ
MWM: Утрата Украиной Днепропетровской области станет поворотным моментом
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Утрата Украиной контроля над Днепропетровской областью, где активно идут в наступления российские подразделения, способна кардинально изменить ход боевых действий. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine.
Этот регион обладает исключительным геополитическим значением, поскольку напрямую примыкает к ДНР, Херсонской и Запорожской областям, где идут наиболее ожесточённые бои и значительные территории уже находятся под контролем российских сил.
Журналисты издания подчеркивают: в случае дальнейшего наступления российские войска значительно усилят натиск на украинские оборонительные рубежи, что может привести к необратимым последствиям. Контроль над Днепропетровщиной открывает новые стратегические возможности, делая её потенциальным эпицентром дальнейшего развития конфликта.
Ранее российские войска зашли в Днепропетровскую область. В Британии заявили, что перенос боевых действий нанёс стратегический и даже символический урон Украине, ведь ВС РФ вместе с тем продолжают развивать успехи также в ДНР и на Сумщине. В ГД отметили, что регион может целиком войти в состав РФ. Медведев назвал это виной Зеленского – ведь так бывает, когда на переговорах не желают признавать реалии на земле.