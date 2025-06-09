Поворотный момент СВО: Ошибка Зеленского станет фатальной для ВСУ

Утрата Украиной контроля над Днепропетровской областью, где активно идут в наступления российские подразделения, способна кардинально изменить ход боевых действий. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine.

Этот регион обладает исключительным геополитическим значением, поскольку напрямую примыкает к ДНР, Херсонской и Запорожской областям, где идут наиболее ожесточённые бои и значительные территории уже находятся под контролем российских сил.