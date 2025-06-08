Клишас объявил о начале «денацификации» Днепропетровской области

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас объявил о начале «денацификации» в Днепропетровской области. Такое заявление он сделал в своём Telegram-канале.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Армия России начала операцию в Днепропетровской области. До этого Министерство обороны сообщало, что подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» достигли западной границы ДНР и продолжают наступление на территории Днепропетровской области.