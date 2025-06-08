Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июня, 20:55

Клишас объявил о начале «денацификации» Днепропетровской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас объявил о начале «денацификации» в Днепропетровской области. Такое заявление он сделал в своём Telegram-канале.

«Активная фаза денацификации Днепропетровской области началась»,написал он.

«Нечеловеческий режим»: Иностранные журналисты шокированы отказом Киева забирать тела погибших
«Нечеловеческий режим»: Иностранные журналисты шокированы отказом Киева забирать тела погибших

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Армия России начала операцию в Днепропетровской области. До этого Министерство обороны сообщало, что подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» достигли западной границы ДНР и продолжают наступление на территории Днепропетровской области.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Андрей Клишас
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar