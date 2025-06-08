Медведев заявил о вине Зеленского в жёсткой «дезинсекции паразитов» на Днепропетровщине
Медведев назвал дезинсекцией паразитов наступление РФ в Днепропетровской области
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Киевские власти не желают признавать реалии, сложившиеся на поле боя в зоне спецоперации, поэтому Российская армия будет и дальше развивать своё наступление, продолжая «дезинсекцию против паразитов». Об этом у себя в телеграм-канале заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отметив, что «зелёную тлю» Владимира Зеленского предупреждали.
«Наши Вооружённые силы начали наступление в Днепропетровской области. Шагреневая кожа бандеровского государства сжимается. Дезинсекция против паразитов продолжается», — написал Медведев.
Ранее российские войска вышли к границе Днепропетровской области. Развивать дальнейшее наступление планируется именно там. Дмитрий Медведев отметил, что этот шаг стал вполне закономерным ответом на отказ Киева вести переговоры по существу. В Госдуме считают, что и этот регион может войти в состав РФ.