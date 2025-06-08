Киевские власти не желают признавать реалии, сложившиеся на поле боя в зоне спецоперации, поэтому Российская армия будет и дальше развивать своё наступление, продолжая «дезинсекцию против паразитов». Об этом у себя в телеграм-канале заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отметив, что «зелёную тлю» Владимира Зеленского предупреждали.