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Регион
8 июня, 14:07

Медведев заявил о вине Зеленского в жёсткой «дезинсекции паразитов» на Днепропетровщине

Медведев назвал дезинсекцией паразитов наступление РФ в Днепропетровской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Киевские власти не желают признавать реалии, сложившиеся на поле боя в зоне спецоперации, поэтому Российская армия будет и дальше развивать своё наступление, продолжая «дезинсекцию против паразитов». Об этом у себя в телеграм-канале заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отметив, что «зелёную тлю» Владимира Зеленского предупреждали.

«Наши Вооружённые силы начали наступление в Днепропетровской области. Шагреневая кожа бандеровского государства сжимается. Дезинсекция против паразитов продолжается», — написал Медведев.

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Ранее российские войска вышли к границе Днепропетровской области. Развивать дальнейшее наступление планируется именно там. Дмитрий Медведев отметил, что этот шаг стал вполне закономерным ответом на отказ Киева вести переговоры по существу. В Госдуме считают, что и этот регион может войти в состав РФ.

Владимир Озеров
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