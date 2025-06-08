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8 июня, 12:33

Взрывы сотрясли Киев после прилёта ракет в военный объект, куда приезжали генералы НАТО

ВС РФ уничтожили в Киеве цех с дронами «Пекло», куда приезжали генералы НАТО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Вооружённые силы России нанесли удары по киевскому цеху, где осуществлялись сборка и выпуск беспилотных летательных аппаратов «Пекло». Об этом сообщает телеграм-канал «Блокнот пропагандиста».

По данным источника, эта производственная площадка ранее была объектом внимания высокопоставленных представителей НАТО, которым демонстрировали украинские военные разработки. Когда именно происходили такие визиты, не уточняется.

Отмечается, что предприятие располагалось вплотную к жилым кварталам украинской столицы. Канал акцентирует внимание на «фантастической точности» удара, что, по их мнению, позволило избежать жертв среди гражданского населения, несмотря на опасное соседство военного объекта с мирными домами. На объекте прогремели несколько взрывов.

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Ранее российские Вооружённые силы сравняли с землёй здание администрации в Херсоне. Теперь у постройки остались лишь пара стен, а в центре зияет огромная дыра. Позже стало известно, что в момент удара там находились на совещании украинские силовики.

Владимир Озеров
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