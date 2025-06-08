Вооружённые силы России нанесли удары по киевскому цеху, где осуществлялись сборка и выпуск беспилотных летательных аппаратов «Пекло». Об этом сообщает телеграм-канал «Блокнот пропагандиста».

По данным источника, эта производственная площадка ранее была объектом внимания высокопоставленных представителей НАТО, которым демонстрировали украинские военные разработки. Когда именно происходили такие визиты, не уточняется.

Отмечается, что предприятие располагалось вплотную к жилым кварталам украинской столицы. Канал акцентирует внимание на «фантастической точности» удара, что, по их мнению, позволило избежать жертв среди гражданского населения, несмотря на опасное соседство военного объекта с мирными домами. На объекте прогремели несколько взрывов.