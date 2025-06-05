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Регион
5 июня, 13:22

Здание администрации в Херсоне полностью разрушено

Здание администрации в Херсоне полностью разрушено. Фото © Андрей Ермак

Здание администрации в Херсоне полностью разрушено. Фото © Андрей Ермак

Здание областной администрации в Херсоне, который находится под контролем Киева, полностью разрушено. Фото опубликовал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

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Напомним, что 5 июня в Херсоне, который находится под контролем Киева, прогремели мощные взрывы. В частности, по зданию областной администрации пришёлся удар корректируемых авиабомб (КАБ). Взрыв одного из боеприпасов снёс верхнюю часть фасада, и военкоры пошутили, что теперь у администрации «надкушенный» вид. А последняя бомба сбросила со здания украинский флаг.

Александра Вишнякова
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