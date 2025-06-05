Здание администрации в Херсоне полностью разрушено

Напомним, что 5 июня в Херсоне, который находится под контролем Киева, прогремели мощные взрывы. В частности, по зданию областной администрации пришёлся удар корректируемых авиабомб (КАБ). Взрыв одного из боеприпасов снёс верхнюю часть фасада, и военкоры пошутили, что теперь у администрации «надкушенный» вид. А последняя бомба сбросила со здания украинский флаг.