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4 июня, 06:05

Херсон не смог уснуть из-за «ударов возмездия», среди целей – важный узел ВСУ

Подполье: Удар по узлу логистики и складским помещениям ВСУ нанесён в Херсоне

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /

В Херсоне, находящемся под контролем украинских военных сил, зафиксированы удары по логистическому узлу и складским помещениям ВСУ. Об этом рассказал утром 4 июня координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Удар по узлу логистики и складским помещениям ВСУ в городе Херсон», — пишет представитель сопротивления.

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Также этой ночью Российская армия ударила по подразделению с французскими наёмниками под Одессой и поразила цех по сборке беспилотников, склад с оборудованием и пункт временной дислокации ВСУ в Харькове. Под удар попали и склады боеприпасов, мобильные группы ВСУ и места базирования наёмников в Запорожской области.

Наталья Афонина
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