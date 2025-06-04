Херсон не смог уснуть из-за «ударов возмездия», среди целей – важный узел ВСУ

В Херсоне, находящемся под контролем украинских военных сил, зафиксированы удары по логистическому узлу и складским помещениям ВСУ. Об этом рассказал утром 4 июня координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Также этой ночью Российская армия ударила по подразделению с французскими наёмниками под Одессой и поразила цех по сборке беспилотников, склад с оборудованием и пункт временной дислокации ВСУ в Харькове. Под удар попали и склады боеприпасов, мобильные группы ВСУ и места базирования наёмников в Запорожской области.