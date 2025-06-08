В момент удара ВС РФ по администрации Херсона там совещались украинские силовики
Здание администрации в Херсоне полностью разрушено. Фото © Андрей Ермак
5 июня Вооружённые силы России нанесли точный удар корректируемыми авиационными бомбами по зданию военной администрации в Херсоне, где в этот момент проходило совещание украинских силовиков. Согласно опубликованным ресурсом «Оперативные сводки» данным, в помещении находились глава городской администрации Ярослав Шанько и представители Службы безопасности Украины.
Последствия удара по зданию администрации в Херсоне. Видео © VK / ZOV РОДИНЫ
Первая бомба частично разрушила здание и сорвала украинский флаг, вторая — нанесла дополнительные повреждения центральной части строения. На опубликованных в Сети кадрах видны значительные разрушения. Сразу после удара к месту происшествия прибыло множество машин скорой помощи, что свидетельствует о серьёзных потерях среди присутствовавших.
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