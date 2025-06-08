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8 июня, 09:31

Российские дроны с искусственным интеллектом уничтожили технику ВСУ на газодобывающих платформах

Российские FPV-дроны с ИИ «Овод» уничтожили РЛС ВСУ в Чёрном море

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hasith Gunathilake

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hasith Gunathilake

Подразделения Черноморского флота ВМФ России провели успешную операцию по уничтожению украинских радиолокационных систем, размещённых на газодобывающих платформах в Чёрном море. В ходе операции были задействованы три быстроходных противодиверсионных катера типа «Раптор» и новейшие морские FPV-дроны «Овод» с системами искусственного интеллекта, что обеспечило высокую точность поражения целей, сообщил телеграм-канал «Два майора».

Операция по уничтожению РЛС противника в Чёрном море. Видео © Telegram / Два майора

РЛС противника в Чёрном море. Видео © Telegram / Два майора

РЛС противника в Чёрном море. Видео © Telegram / Два майора

Согласно источнику, уничтоженные радиолокационные комплексы использовались украинской стороной для координации беспилотных ударов по Крыму, наведения ударных беспилотников на Севастополь и обеспечения спутниковой связи. Особое значение имело применение дронов «Овод» — морской модификации FPV-аппаратов с увеличенной дальностью действия, что позволило минимизировать риски для российских военнослужащих.

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Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ за минувшие сутки уничтожили цеха ВСУ по производству БПЛА и склады с готовыми дронами. Также российские подразделения нанесли удары по ПВД противника и иностранных наёмников в 139 районах зоны спецоперации.

Юрий Лысенко
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