Российские дроны с искусственным интеллектом уничтожили технику ВСУ на газодобывающих платформах

Подразделения Черноморского флота ВМФ России провели успешную операцию по уничтожению украинских радиолокационных систем, размещённых на газодобывающих платформах в Чёрном море. В ходе операции были задействованы три быстроходных противодиверсионных катера типа «Раптор» и новейшие морские FPV-дроны «Овод» с системами искусственного интеллекта, что обеспечило высокую точность поражения целей, сообщил телеграм-канал «Два майора».

Операция по уничтожению РЛС противника в Чёрном море. Видео © Telegram / Два майора

РЛС противника в Чёрном море. Видео © Telegram / Два майора

Согласно источнику, уничтоженные радиолокационные комплексы использовались украинской стороной для координации беспилотных ударов по Крыму, наведения ударных беспилотников на Севастополь и обеспечения спутниковой связи. Особое значение имело применение дронов «Овод» — морской модификации FPV-аппаратов с увеличенной дальностью действия, что позволило минимизировать риски для российских военнослужащих.