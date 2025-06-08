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Регион
8 июня, 09:14

Армия России узнала координаты и разнесла точным ударом учебный центр дроноводов ВСУ

ВС РФ атаковали цех по производству БПЛА ВСУ и места их хранения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fotorobs

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fotorobs

Российские войска за прошедшие сутки разнесли цеха производства беспилотных летательных аппаратов, а также места хранения дронов. Кроме того, наши парни смогли разгромить пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников в 139 районах, сообщили в Минобороны страны.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение цеху по производству БПЛА и местам их хранения», — говорится в сообщении.

Также удары были нанесены по учебному центру операторов беспилотных летательных аппаратов и складам боеприпасов.

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Ранее стало известно, что ВС РФ поразили завод «Днепропресс» в Днепре (бывший Днепропетровск). Российская армия провела комбинированную атаку с использованием ракет и беспилотников, удар был частью масштабной операции против промышленных объектов Незалежной.

Наталья Афонина
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