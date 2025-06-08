Армия России узнала координаты и разнесла точным ударом учебный центр дроноводов ВСУ

Российские войска за прошедшие сутки разнесли цеха производства беспилотных летательных аппаратов, а также места хранения дронов. Кроме того, наши парни смогли разгромить пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников в 139 районах, сообщили в Минобороны страны.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение цеху по производству БПЛА и местам их хранения», — говорится в сообщении.

Также удары были нанесены по учебному центру операторов беспилотных летательных аппаратов и складам боеприпасов.