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Регион
8 июня, 08:46

Армия России освободила Зарю в ДНР

Минобороны: Военные «Южной» группировки ВС РФ освободили Зарю в ДНР

Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Российские войска взяли под свой контроль посёлок Заря в Донецкой Народной Республике, полностью вытеснив из него украинских боевиков. Об очередных успехах ВС РФ в ходе спецоперации сообщили в Минобороны России.

«В результате активных и решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобождён населённый пункт Заря ДНР», — уточнили в ведомстве.

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Ранее сообщалось, что Армия России освободила Фёдоровку в ДНР. Заявление сделало Минобороны РФ в ходе брифинга. В сообщении оборонного ведомства указано, что населённый пункт перешёл под контроль наших сил благодаря действиям группировки войск «Восток».

Татьяна Миссуми
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