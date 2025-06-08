Армия России освободила Зарю в ДНР
Минобороны: Военные «Южной» группировки ВС РФ освободили Зарю в ДНР
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Российские войска взяли под свой контроль посёлок Заря в Донецкой Народной Республике, полностью вытеснив из него украинских боевиков. Об очередных успехах ВС РФ в ходе спецоперации сообщили в Минобороны России.
«В результате активных и решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобождён населённый пункт Заря ДНР», — уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что Армия России освободила Фёдоровку в ДНР. Заявление сделало Минобороны РФ в ходе брифинга. В сообщении оборонного ведомства указано, что населённый пункт перешёл под контроль наших сил благодаря действиям группировки войск «Восток».