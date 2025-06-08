Ещё один БПЛА сбит на подлёте к Москве сразу после отмены плана «Ковёр» в аэропортах
Собянин: ПВО уничтожила ещё один БПЛА, летевший на Москву
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek
Мэр столицы Сергей Собянин проинформировал об уничтожении ещё одного беспилотника, летевшего на Москву. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
«Силами ПВО Минобороны сбит беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – пишет градоначальник.
Ночью Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили дрон, летевший на Москву. О двух взрывах в 3:23 и 3:26 ночи сообщали жители Наро-Фоминска. А под утро мэр написал, что расчёты противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников, сбив их на подлёте к Московскому региону. Суммарно за ночь противовоздушная оборона перехватила над регионом девять дронов. После этого в аэропортах Внуково и Домодедово сняли ограничения на полёты.