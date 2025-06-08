За ночь над Россией был сбит 61 украинский беспилотник

Силы противовоздушной обороны России отразили атаку 61 украинского беспилотника за прошедшую ночь. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В период с 23:00 мск 7 июня до 7:30 мск 8 июня дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа», — сказано в записи оборонного ведомства.

Зенитчики работали в Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской и Курской областях, Московском регионе и над территорией Республики Крым.