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Регион
8 июня, 05:00

За ночь над Россией был сбит 61 украинский беспилотник

Обложка © VK / Минобороны России

Обложка © VK / Минобороны России

Силы противовоздушной обороны России отразили атаку 61 украинского беспилотника за прошедшую ночь. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В период с 23:00 мск 7 июня до 7:30 мск 8 июня дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа», — сказано в записи оборонного ведомства.

Зенитчики работали в Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской и Курской областях, Московском регионе и над территорией Республики Крым.

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Об отражении атак девяти беспилотников ночью сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он уточнял, что на местах падения обломков работают экстренные службы.

Артур Лапсаков
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