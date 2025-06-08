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Регион
8 июня, 04:19

Число сбитых в Московском регионе дронов ВСУ выросло до девяти

Расчёты противовоздушной обороны уничтожили два дрона Вооружённых сил Украины, летевших на столичный регион. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сбито ещё два беспилотника, атаковавших Московский регион. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении в Telegram-канале градоначальника.

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Ранее Сергей Собянин несколько раз информировал об уничтожении беспилотников ВСУ. Суммарно за ночь противовоздушная оборона перехватила девять дронов.

Обложка © Telegram / Минобороны России

Тимур Хингеев
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